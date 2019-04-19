Ретроавто 20-х годов колесили по центру Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня на площади 1905 года прошли заезды ретроавтомобилей, которые были выпущены в 20-х годах прошлого столетия. В мероприятии приняли участие винтажные иномарки Ford Model A, Packard 443 и Delage DMN. Машины передвигались по пустой парковке возле памятника Ленину.

Ретроавтомобили в центре города

Водители продемонстрировали гостям мероприятия маневренность автомобилей, объезжая конусы. А организаторы рассказали коротко историю моделей и их технические характеристики. После соревнований на винтажных иномарках предложили прокатиться екатеринбуржцам. В первую очередь на пассажирских местах оказались дети.

Мероприятие проведено в рамках «Кубка Урала» ретроралли, которое пройдет 12-14 июля в Верхней Пышме и Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.04.19

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