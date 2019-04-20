На проспекте Космонавтов в ДТП погибли два человека

В Екатеринбурге в результате столкновения легковушек погибли два человека, еще один находится в больнице.

Авария произошла в пятницу около 21:25 на проспекте Космонавтов. Водитель «Хёндэ Солярис» ехал по Космонавтов в сторону Завокзальной и решил повернуть налево в переулок Мельковский на красный свет. Его машина врезалась в «Киа Рио».

Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, в ДТП погибли находившиеся в «Солярисе»: водитель, мужчина 1996 года рождения и пассажир, женщина 1997 года рождения. Водитель «Рио» попал в больницу с травмой позвоночника.

Точные причины аварии будут установлены по итогам расследования.

Екатеринбург, служба информации

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