Компания парней в Екатеринбурге ночью устроила драку со стрельбой

В Екатеринбурге ночью на ЖБИ избили молодого мужчину. Полицейские на месте драки нашли биту и гильзу.

«Сегодня около 03:15 на ЖБИ (возле ночных киосков), парня избили битами несколько человек, потом подъехала «Приора» и открыла стрельбу по всем. Все разбежались. Парня унесли друзья вроде или кто-то из прохожих, ну и через 40 мин – 1 час приехала реанимация и полиция», – сообщил очевидец в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу факт драки подтвердили. Там рассказали, что пострадал мужчина 1997 года рождения, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа полиции под руководством начальника территориального ОВД подполковника полиции Александра Горина. «Эксперты-криминалисты на месте изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых бита и гильза, предположительно, от травматического оружия», – отметили в УМВД. Началась проверка, устанавливаются и опрашиваются свидетели случившегося.

Полицейские просят очевидцев позвонить по телефонам (343) 356-42-02 либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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