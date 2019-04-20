На севере Свердловской области пропала девушка-подросток (ФОТО)

В Североуральске пропала ученица 10 класса. Со вчерашнего дня она не выходят на связь с близкими, не исключается, что девушка могла поехать в Екатеринбург.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Свердловской области, 19 апреля в полицию поступила информация о том, что 17-летняя Проскурякова Виктория Владимировна пропала. По предварительной информации, около 10 часов утра она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Предположительно выехала за пределы города Североуральска. Возможное местонахождение – город Екатеринбург.

Приметы разыскиваемой: рост 170 см; белые прямые волосы ниже плеч; глаза карие; нос прямой; губы полные; лицо круглое; телосложение среднее; размер ноги 40.

Была одета: черное пальто с поясом, длиной до колена; штаны малинового цвета; ботинки светло-коричневого цвета из кожи. При себе имеется рюкзак тряпичный белого цвета со вставками голубого и оранжевого цвета.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о разыскиваемой, убедительно просим сообщить в дежурную часть ОМВД России по Североуральску по телефону: 8 (34380) 2-05-45.

Североуральск, служба информации

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