У православных началась Страстная неделя

С понедельника, 22 апреля, православные отмечают Страстную седмицу. Это последняя неделя перед Пасхой, в которую верующие вспоминают о последних днях земной жизни Христа, страданиях, распятии, смерти и погребении. «Каждый день Страстной недели – великий и святой, и в каждый из них во всех церквях совершаются особые службы», – сказали в пресс-службе екатеринбургской епархии.
Напомним, что в этом году Паха выпадает на 28 апреля. Тогда же у верующих заканчивается Великий пост – самый продолжительный и строгий.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 22.04.19
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