Дело пьяного гаишника, сбившего пешехода, передано в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сотрудника ГИБДД, который сбил пешехода на обочине и скрылся.

Речь идет об инспекторе специализированной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения ГУ МВД России по Свердловской области, который был уволен после скандальной аварии. По версии следствия, 27 января этого года сотрудник ГИБДД в состоянии сильного алкогольного опьянения на своем «Фольксваген Туарег» ехал по трассе на Сысерть, съехал на левую обочину и там сбил 56-летнего пешехода. Мужчина получил травмы головы, туловища, конечностей – от таких тяжелых травм он вскоре скончался. А гаишник после аварии сбежал. После того, как эта история попала в СМИ, оказалось, что сотрудник ГИБДД был в отпуске. Затем его уволили по отрицательным мотивам.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, гаишника обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело направлено в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу. Экс-полицейскому грозит до 7 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.04.19

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