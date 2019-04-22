В Екатеринбурге вынесли приговор владельцам игровых автоматов

Пятеро жителей Екатеринбурга и Сухого Лога получили реальные сроки и крупные штрафы за организацию азартных игр. Подсудимые купили 12 игровых автоматов, установили их на автомойках, в торговых павильонах и кафе, и в течение двух лет – с января 2015-го по февраль 2017 года – собирали прибыль.

Организаторов игорного бизнеса поймали сотрудники свердловской полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, сообщили в пресс-службе Главка. Свердловчанам было предъявлено обвинение по ч.3 ст.171.2 УК РФ. В поисках доказательств по уголовному делу следователи провели более 30 обысков по разным адресам в Екатеринбурге, Сухом Логу, Верхней Пышмы. Электронные терминалы, изъятые у обвиняемых, прошли компьютерно-техническую судебную экспертизу, которая подтвердила, что оборудование предназначается для азартных игр, сообщили в СК.

Суд назначали владельцам автоматов наказание на срок от 3 до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами от 300 до 900 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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