В Верхней Пышме водитель «Тойоты», ослепленная солнцем, сбила девочку (ВИДЕО)

В Верхней Пышме 58-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Тойота-Витц», сбила двоих девочек, которые переходили проезжую часть улицы Свердлова. Женщина не включила «повортники», и дети посчитали, что могут пересечь дорогу, а машина поедет в другую сторону. «Женщина-водитель пояснила, что при повороте на улицу Калинина ее ослепило солнце, и она не заметила пешехода. При этом женщина даже не нажала на педаль тормоза после наезда и проехала передним правым колесом по ребенку. Еще до прибытия скорой очевидцы ДТП с помощью домкрата подняли легковой автомобиль и достали ребенка, который оказался под днищем машины», – сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Автоледи сбила школьницу

Одна из девочек оказалась прямо под автомобилем, девочка получила травмы грудной клетки, ушиб легких, тупую травму живота с повреждением внутренних органов. Ее доставили в ДМБ № 9 Екатеринбурга, где врачи констатировали у нее также перелом нескольких ребер.

«Установлено, что женщина-водитель имеет стаж управления транспортными средствами 7 лет. В момент ДТП была трезвая. Согласно ПДД РФ, при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. А чтобы избежать ситуации, когда ослепило солнце, водителям необходимо использовать во время вождения солнцезащитные очки или козырек в салоне автомобиля», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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