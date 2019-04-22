Синоптики пообещали дождливую неделю в Екатеринбурге

Начавшаяся неделя в Екатеринбурге будет дождливой. Согласно прогнозу Росгидрометцентра, с понедельника по субботу включительно ожидаются небольшие осадки, будет пасмурно, и только в воскресенье выглянет солнце.

В понедельник днем ожидается до +12 градусов, во вторник – до +13, в среду – до +11, в четверг – до +12, а в пятницу похолодает – будет около +8 градусов. Впрочем, к выходным снова потеплеет, в субботу и воскресенье ожидается +15…+17 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.19

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