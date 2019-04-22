Спасатели покинули Ирбит – паводок пошел на спад

В Ирбите на реке Нице за минувшие выходные уровень воды снизился на 33 сантиметра и сейчас составляет 6,2 метра. Паводковые воды сошли с территории 21 жилого дома, всех нежилых зданий и подъездов к автомобильному мосту на улице Орджоникидзе.

«На 11 часов 22 апреля в зоне подтопления остаются четыре придомовых территории жилых домов, где проживают девять человек, из них один ребенок. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается дальнейшее понижение уровня воды. В связи со стабилизацией обстановки оперативная группа и спасатели специализированной пожарно-спасательной части убыли в пункт дислокации в Екатеринбург», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Паводковую ситуацию в Свердловской области контролирует центр управления в кризисных ситуациях, добавили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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