«Драму №3» обвиняют в незаконном бизнесе: прокуратура проверяет платную парковку у театра

Прокуратура Каменска-Уральского проверяет законность платной автостоянки у театра «Драма Номер Три». За парковку у театра с автовладельцев взимали 60 рублей в сутки, выдавая чеки с штампом «Автопарковка Драмтеатр Абонемент». Но в театре к этому отношения не имеют, заверили в учреждении культуры.

В Каменске-Уральском разгорелся скандал вокруг Театра драмы №3. Местные СМИ обвинили руководство театра в организации незаконной платной парковки на муниципальной земле. Информагентство «Время пресс» опубликовало материал со слов читателей, которые рассказали: за то, чтобы оставить машину на пятачке за театром, водители платили 60 рублей. В ответ клиенту выдавали товарный чек со штампом «Автопарковка Драмтеатр Абонемент». При этом в театре о парковке знали, но уверяли, что отношения к коммерческому использованию муниципальной земли не имели. Сейчас парковка закрыта.

После публикации в СМИ по факту организации парковки прокуратура Каменска-Уральского начала проверку. Надзорное ведомство выяснит: кому действительно принадлежит земля и кто организовал на ней бизнес. Руководство театра уже дало свои объяснения.

В «Драме №3» корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что театр ведет борьбу с парковкой не первый год.

«Театр пытается решить вопрос с этой парковкой с 2010 года. Участок за театром – это муниципальная земля, которая находится в управлении театра. В 2010 году между театром и одним ИП был заключен договор аренды на предоставление этой земли под парковку, но договор истек в конце 2010 года. С тех пор стоянка продолжала существовать без договорных обязательств. А руководство театра пыталось выяснить, кто и на каком основании владел парковкой. Мы писали запросы в полицию, в комитет по управлению имуществом и другие инстанции. Все эти письма, а также ответы на них мы предоставили в прокуратуру в связи с проверкой», – рассказали «Новому Дню» в театре (в распоряжении «Нового Дня» есть письмо в адрес прокуратуры с перечислением всех принятых мер).

Интересно, что сразу после того, как ситуации придали огласку, парковка за «Драмой Номер Три» закрылась. В театре при этом не исключают, что существует некий заказ на дискредитацию руководства театра.

«Почти одновременно с той публикацией про стоянку в другом городском СМИ вышел еще один материал – про планы на строительство нового здания театра, которые идут еще с 2011 года. Якобы, если здание театра построят там, где город выделил участок, – в Красногорском районе – то весь район останется без парковок. Это только мои предположения, что оба материала связаны. Но очень странным выглядит то, что они вышли в один день. Тем более что никаких новых поворотов в деле строительства нового здания театра нет и не предвидится: участок выделен давно, но денег на строительство нет. Почему вдруг сейчас заговорили, что строительство лишит район парковки?» – рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь «Драмы Номер Три» Владимир Скрябин.

Действительно, участок под строительство нового театра администрация Каменска-Уральского выделила в 2011 году. Но на реализацию проекта требуется свыше миллиарда рублей. Таких денег в бюджете не только города, но и области нет. И проект заморозили до лучших времен. Никаких официальных данных о том, что в этом году начнется строительство «Драмы №3» – нет.

«По всей видимости, попытка дискредитации руководства театра заказана лицом, покрывавшим не совсем законный бизнес с целью взвалить всю ответственность на руководителя творческого коллектива»,– говорится в релизе на сайте театра.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Новому Дню» заявили, что до окончания проверки получить какую-либо информацию невозможно.

Добавим, согласно информации на официальном сайте театра «Драма Номер Три» Каменска-Уральского, сейчас в здании театра идет реконструкция. И одним из пунктов значится – обустройство 40 парковочных мест вокруг здания театра. «Об этом сообщил разработчик проекта Сергей Беспалов на рабочей встрече по обсуждению этого проекта. Предложение проектировщика состоит из трех новых парковок вокруг здания вместимостью 10, 13 и 20 мест», – говорится на сайте драмы.

Фото предоставлено пресс-службой театра «Драма Номер Три»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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