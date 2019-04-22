В резиденцию свердловского губернатора покупают стол за полтора миллиона рублей

Управление делами губернатора Свердловской области объявило закупку стола для резиденции. Один предмет мебели из натурального дерева обойдется бюджету в 1,6 миллиона рублей.

Как сообщается в документации на сайте госзакупок, нужен стол-трансформер на 72 места с подставками для ног. Размеры стола впечатляют – 12 800 х 12 800 х 760. Судя по всему, члены правительства желают брать стол-гигант на выездные мероприятия. «В связи с потребностью Заказчика (выездные мероприятия в залах различной площади, мероприятия с участием различного количества заседающих) стол разбирающийся, удобный в переноске, устойчивый к повреждениям, предусматривающим штабельное складирование опор, столешниц, царг и экранов, собирающийся в любую комплектацию в зависимости от необходимого количество посадочных мест», – сообщается в техзадании. «Удобный в переноске» стол-трансформер должен быть выполнен из массива дерева лиственных пород, использование заменителей типа ДСП, МДФ не допускается. Столешница правительственного стола должна быть покрыта натуральным буковым, дубовым либо ореховым шпоном с древесной текстурой.

Вероятно, 12-метровый стол установят в резиденции в зале под куполом – сейчас там для крупных мероприятий собирают места из отдельных столов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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