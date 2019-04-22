В Тавде у мигранта изъяли более 20 тысяч бутылок поддельного алкоголя

В Тавде будут судить жителя Северной Осетии, который организовал подпольный цех по разливу алкоголя в помещении бывшего кафе. Мужчина имел временную регистрацию в Свердловской области и делал «бизнес» с сообщниками.

По версии следствия, производство фальсификата проходило так: в кустарных условиях на примитивной линии этиловый спирт смешивался с водой, после чего спиртосодержащая жидкость разливалась по бутылкам. На бутылки клеились этикетки известных алкогольных марок вместе с поддельными федеральными марками. Готовая продукция отправлялась на продажу в регионы России.

Правоохранители изъяли в самодельном цехе не менее 21,3 тысяч маркированных бутылок общей стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей. В Екатеринбурге был обнаружен складской бокс, где хранился алкоголь без марок, его стоимость составила более 1,8 миллиона рублей.

В отношении осетинца было возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции» и ч. 4 ст. 327.1 УК РФ «Использование для маркировки алкоголя заведомо поддельных федеральных специальных марок». Прокуратура вынесла обвинительное заключение, дело направлено в суд.

Материалы в отношении других соучастников, неустановленных следствием, выделены в отдельное производство, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Тавда, служба информации РИА «Новый День»

Тавда. Другие новости 22.04.19

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