Жителям Краснолесья отключили холодную и горячую воду на несколько дней

Жители микрорайона Краснолесье пожаловались на отключение всей воды в доме № 30 – и холодной, и горячей. «В вашем доме начинается замена магистралей холодного и горячего водоснабжения по техэтажу (по капитальному ремонту). 22, 23 и 24 апреля будет полностью отсутствовать холодное, горячее водоснабжение. 25, 26 апреля будет отсутствовать горячее водоснабжение. Просьба запастись водой на 22, 23, 24 апреля. Дополнительный вывод воды будет организован на улице Чкалова, 239, 3 подъезд (со двора)», – сказано в объявлении.

Жители дома пожаловались «Новому Дню» на то, что одновременно отключают и горячую, и холодную воду. Они считают, что это незаконно. Действительно, согласно приложению № 1 к постановлению правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» максимальный срок, на который может быть перекрыта подача холодной воды, – это 4 часа за раз или же 8 часов в течение одного месяца. В управляющей компании «ЭКО», которая обслуживает многоквартирный дом, пояснили, что жильцы сами проголосовали за проведение этих работ. «Ребята будут стараться сделать быстрее, если получится», – сообщили в диспетчерской.

Екатеринбург, Елена Сычева

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