Антимонопольщики нашли в рекламе застройщика завуалированную непристойность

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы признало неэтичной рекламу АО «Корпорация «Атомстройкомплекс».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, нарушение обнаружено в рекламе со словами «Все будет охрюнительно!». Эксперты ФАС указывают, что, согласно закону о рекламе, не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, а в толковом словаре Ожегова слова «охрюнительно» нет.

«Между тем слово «охрюнительно» образовано путем замены буквы «е» на букву «ю» от слова, в свою очередь которое является эвфемизмом бранного слова, используемого в качестве ругательства или оскорбления. Таким образом, в указанной рекламе словом «охрюнительно» завуалировано бранное, жаргонное и непристойное слово. В связи с чем реклама «Все будет охрюнительно!» и была признана Комиссией Свердловского УФАС России неэтичной», – резюмировали в УФАС.

Екатеринбург, служба информации

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