Завтра в Екатеринбурге пройдет решающий матч Кубка Харламова

Завтра, 24 апреля, в КРК «Уралец» пройдет седьмой, решающий матч, в котором определится обладатель Кубка Харламова. Вчерашняя игра в Ярославле, где встретились местный «Локо» и екатеринбургский «Авто», завершилась победой хозяев, таким образом, счет в финальной серии снова сравнялся – 3:3.

По регламенту МХЛ, обладателем главного трофея лиги становится команда, одержавшая четыре победы. Решающий матч начнется в 18:30. Билеты поступят в продажу сегодня – с 11:00 до 20:00 право приоритетного выкупа получают владельцы сезонных абонементов на матчи ХК «Автомобилист», после все нераскупленные билеты поступят в свободную продажу. Вне зависимости от сектора и ряда цена 100 рублей. Для школьников, студентов, инвалидов и пенсионеров вход на матч по пригласительным, которые можно получить в кассах «Уральца» при предъявлении соответствующего документа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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