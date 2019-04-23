В Свердловской области обнаружены фальшивые доллары и почти полмиллиона рублей

В банковской системе Свердловской области периодически выявляются не только поддельные рубли, но и иностранная валюта.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском ГУ ЦБ РФ, за первые три месяца 2019 года в регионе были обнаружены четыре банкноты иностранных государств, имеющих признаки подделки, все четыре – доллары США.

Самой популярной у фальшивомонетчиков отечественной купюрой остается банкнота в 5 тысяч рублей (обнаружена 91 штука). На втором месте по популярности – тысячерублевые банкноты, их было выявлено 19 штук. Реже попадаются более мелкие купюры: выявлено две поддельные банкноты номиналом 500 рублей и одна – 50 рублей.

Также в первом квартале выявлены две фальшивки номиналом 2 тысячи рублей. Подделки имитировали графический образ банкноты и некоторые признаки защиты. Например, стилизованное изображение солнца и фрагменты защитной нити выполнены фольгой. В Центробанке отмечают, что фальшивые деньги можно отличить от настоящих на ощупь благодаря рельефным надписям «Билет банка России» и указанию номинала купюры.

Екатеринбург, служба информации

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