В Екатеринбурге под суд пойдет мужчина, чуть не убивший собутыльника из-за пробки от графина

В Екатеринбурге завершено расследование убийства, которое произошло 8 марта этого года на лыжной базе на улице Решетской. Компания арендовала там беседку, чтобы отпраздновать день рождения одного из приятелей. В ходе застолья между двумя мужчинами, 1992 г.р. и 1968 г.р., произошел конфликт. Поводом для стычки стала случайность – молодой человек уронил крышку графина, в котором его оппонент принес спиртное.

Раздор закончился примирением обоих, но один из присутствующих стал снова предъявлять «виновнику» претензии – по поводу того, что он не имел права ругаться с тем, кто старше его. Новая перепалка закончилась поножовщиной, в которой пострадал молодой участник конфликта. «В это время в беседку вошли сотрудники полиции, которых ранее вызвал охранник лыжной базы. Стражи порядка пресекли преступные действия обвиняемого и спасли жизнь потерпевшего. В дальнейшем пострадавший был доставлен в городскую больницу, где врачи ему оказали необходимую помощь», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Полицейские же задержали нападавшего, им оказался 38-летний рецидивист. «Задержанным оказался мужчина, ранее дважды судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи Железнодорожного района Екатеринбурга возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство». Меру наказания обвиняемому определит суд.

Екатеринбург, Елена Сычева

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