В Екатеринбурге мошенник уговорил знакомую взять 1 миллион в кредит на поминальные венки

В Екатеринбурге молодой человек уговорил свою знакомую взять в кредит 1 миллион рублей, чтобы открыть совместный бизнес по продаже ритуальных венков. Женщина заложила свою квартиру, а мошенник скрылся с деньгами. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, уголовное дело в отношении 35-летнего мошенника уже передано в суд. За мошенничество, совершенное в крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, осенью 2016 года мужчина познакомился с женщиной и втерся к ней в доверие. А затем предложил оформить на себя займ, чтобы совместно открыть бизнес по продаже ритуальных венков. В залог мужчина предложил оставить квартиру своей новой знакомой, а в ответ обещал выплачивать кредит.

Поскольку женщина не работала и накопила большие долги за услуги ЖКХ, она согласилась. Пострадавшая оформила у третьих лиц займ в размере 1 млн. рублей, заложив при этом свою квартиру. 840 тысяч рублей женщина передала знакомому, а остальное потратила на оплату коммунального долга, первый платеж по договору займа и личные нужды. Впоследствии мужчина не выплачивал кредит, как изначально обещал, и пропал.

«Впоследствии потерпевшая, осознав, что стала жертвой обмана, обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время материалы уголовного дела следователем отдела полиции № 4 с неопровержимой доказательной базой переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – уточнили в пресс-службе полиции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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