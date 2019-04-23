В бюджете-2018 Екатеринбурга оказались неизрасходованными 2 миллиарда рублей

Гордума Екатеринбурга одобрила отчет об исполнении городского бюджета на 2018 год, но решение было принято не единогласно. Нескольких депутатов от КПРФ смутило несоответствие плановых и реальных показателей по расходам казны – разница оказалась почти 2 миллиарда рублей.

Как сообщила начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева, доходы бюджета в прошлом году составили 42,8 миллиарда рублей, расходы – 42,1 миллиарда, профицит определен в размере 732 миллиона 685 тысяч рублей. В течение года финансовый документ дважды корректировался – в основном, в связи с получением федеральных и областных денег. При этом по доходной части план был перевыполнен на 101,1%, а вот по расходам исполнение составило 96,2%. Этот факт сильно удивил молодого депутата Андрея Пирожкова.

«Мы закладывали в бюджет 43,8 миллиарда рублей, а израсходовали 42 миллиарда. Куда делись эти 2 миллиарда?» – задал вопрос комсомолец. Анна Турунцева пояснила, что часть инвестиционных проектов перешли на 2019 год, соответственно – и их финансирование тоже. К примеру, одним из таких проектов стало строительство скоростной трамвайной линии до Верхней Пышмы. Также администрация сэкономила часть средств на конкурсных процедурах. «Ни на одном уровне бюджета исполнения на ноль не бывает», – отметила чиновница.

Пирожков не согласился и предложил коллегам не утверждать отчет, но не встретил понимания. Владимир Крицкий заявил, что молодым депутатам нужно учиться бюджетному процессу, а отчет Анны Турунцевой назвал великолепным. Александр Колесников парировал тем, что всем депутатам не мешало бы подтянуть финансовую грамотность, и попросил Крицкого «не разводить дедовщину».

Большинство депутатов согласились, что претензий к финансовому департаменту мэрии быть не может. В итоге за отчет Турунцевой проголосовали 29 человек, трое коммунистов воздержались, а один – Андрей Пирожков высказался против.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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