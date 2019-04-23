Цуканов дал совет губернатору: не надо прятаться от людей из-за строительства храма

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов заявил, что свердловские и екатеринбургские чиновники не должны прятаться от вопросов населения по строительству храма святой Екатерины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вопрос о «храмовом протесте» поднял сегодня на заседании совета политических партий депутат ЕГД Константин Киселев. По его словам, отсутствие у властей желания идти на диалог с обществом по этому вопросу ведет к политизации протеста, а это очень опасно.

Николай Цуканов согласился, что диалог должен быть, и губернатор, и чиновники, которые выделили землю под строительство, не должны прятаться от людей. Полпред даже предложил собственный формат такого диалога: «Сделать большущий макет этого сквера, как сделали в Москве, когда строили парк «Зарядье», и показывать его во всех деталях, объяснять, водить экскурсии».

Добавим, что необходимость постоянного диалога властей всех уровней с гражданским обществом красной нитью проходит через все сегодняшнее заседание.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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