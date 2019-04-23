Цуканов призвал оппозицию учиться у блогеров, а не обижаться на партию власти

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов призвал парламентскую оппозицию не обвинять в своих неудачах «Единую Россию», а осваивать новые формы поиска сторонников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разговор об этом зашел сегодня на заседании Совета политических партий в полпредстве. Депутат Госдумы от СР Дмитрий Ионин заявил, что роль парламентских партий в политической жизни страны существенно снизилась после 2015 года, когда были отменены партийные списки на большинстве муниципальных выборов. «Мы тогда на совете при еще предыдущем полпреде выступали против, это есть в протоколе», – напомнил Ионин. По его мнению, качество муниципальных депутатов с тех пор ухудшилось, так как решающими факторами при избрании стали административный и финансовый ресурс, а не стремление помочь людям.

Николай Цуканов на это ответил, что ресурс любой партии – это не только деньги, но и люди: «Я до сих пор не понимаю, как простой блогер поднимает полтора-два миллиона подписчиков? Больше, чем СМИ? Никто не мешает коллегам из любых партий находить себе сторонников в интернете, а не упрекать партию власти. Она никак не может помешать кому-то рассказывать в интернете о себе, о своих планах, о своих идеях».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.19

С улиц Екатеринбурга удалят все фруктовые и овощные киоски. / Мэр против урбаниста: Высокинский и Злоказов устроили экскурсию в Зеленую Рощу (ФОТО). / Цуканов дал совет губернатору: не надо прятаться от людей из-за строительства храма. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»