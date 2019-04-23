В Екатеринбурге коммерсанта отправили в колонию за вывод из России 175 миллионов

В Екатеринбурге посадили коммерсанта Андрея Меркулова, который через счета в Казахстане незаконно вывел из России 175 миллионов рублей.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Меркулова признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в особо крупном размере». Мужчина вывел 175 миллионов рублей в январе-апреле 2014 года: через счета подконтрольной ему компании он переводил деньги на счет нерезидента, открытый в филиале банка в Казахстане. Банку при этом предоставлялись недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

В прокуратуре также уточняют, что коммерсант ранее уже был судим по аналогичным статьям в 2017 году. Добавим, по всей вероятности, речь идет об Андрее Меркулове, который считается собственником ЗАО «Вымпелком-союз». Его судили по статьям о мошенничестве и совершении валютных операций с использованием подложных документов.

По новому решению суда путем сложения приговоров мужчина проведет в колонии общего режима 9 лет и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Екатеринбург, служба информации

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