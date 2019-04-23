Фигурист Максим Ковтун завершил спортивную карьеру

Четырехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 23 лет.

О своем решении он сообщил в интервью РИА «Новости». «Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий. Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет. Закончить с фигурным катанием год назад я не мог. Даже не думал об этом, поскольку знал, что, если не сумею вернуться на свой прежний уровень, чувство нереализованности в этом случае меня просто сожрет. Сейчас же у меня есть четкое ощущение, что как фигурист я сделал все, что мог, все, на что был способен», – цитирует Ковтуна издание.

По словам спортсмена, он понимал, что состояние здоровья его сильно ограничивает и «ресурсов организма недостаточно, чтобы занимать места в мировом топе». Также он добавил, что после окончания карьеры хотел бы стать тренером.

Максим Ковтун родился в Екатеринбурге, где в 2016 году закончил школу олимпийского резерва. После этого он переехал в Москву и поступил в Российский госуниверситет физкультуры и спорта.

Ковтун четыре раза выигрывал чемпионаты России (2014, 2015, 2016 и 2019) и дважды был серебряным призером чемпионата Европы (2015 и 2017). По медицинским показаниям спортсмен не смог выступить на чемпионате мира, который прошел в марте в Японии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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