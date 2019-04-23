«Не справляетесь – уходите!»: Цуканов запретил уральским чиновникам «бронзоветь»

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов предупредил региональных и муниципальных чиновников, что отказ от диалога с гражданами теперь может стоить им карьеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросу взаимодействия власти и гражданского общества была посвящена сегодня существенная часть заседания совета политических партий. Полпред заверил представителей оппозиции, что за тем, как чиновники любого уровня реагируют на обращения граждан, установлен «тотальный контроль». «Все это отслеживается, поверьте мне, и очень тщательно анализируется. Тот, кто не выполняет своих обязанностей, увидит реакцию в свой адрес. Мы же видим, когда зачастую на многомиллионную аудиторию прямой линии с президентом выносятся вопросы, прямо скажем, местного значения. И региональные, и муниципальные чиновники несут за это ответственность. Не умеете, не справляетесь – уходите», – подчеркнул Цуканов.

По его словам, люди приходят на приемы в администрацию, к главам, другим чиновникам, чтобы решать свои проблемы, и когда они не могут достучаться до органов местной и региональной власти, им ничего не остается, как выходить с протестом. Поэтому чиновникам «не нужно «бронзоветь».

С другой стороны полпред крайне резко высказался об анонимных призывах к акциям протеста через соцсети и мессенджеры, назвав их «телефонным терроризмом». «Никто не подвергает сомнению право граждан на мирные собрания. Но в последнее время много публичных мероприятий проходит под видом собраний граждан, прогулок, встреч с депутатами. Закон должен соблюдаться. Те, кто пытаются его обойти, столкнутся с печальными последствиями», – пообещал Цуканов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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