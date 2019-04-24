Подростков, ужинавших в KFC, прибило деревянной балкой

Накануне вечером в торговом центре на Уралмаше случилось ЧП. В кафе KFC на подростков упала массивная деревянная конструкция, пострадали семь человек. Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, госпитализация подросткам не потребовалась – всю необходимую помощь им оказали врачи скорой помощи.

По факту ЧП прокуратура и следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга проводят проверки. «Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы инцидента, выясняется точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью. Также устанавливаются конкретные лица, отвечающие за обеспечение безопасности пребывания граждан в указанном торговом комплексе. По результатам доследственной проверки, проводимой на предмет возможного наличия признаков ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.04.19

24 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Не справляетесь – уходите!»: Цуканов запретил уральским чиновникам «бронзоветь». / Суд по пересмотру приговора блогеру Соколовскому опять перенесли. Четвертый раз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»