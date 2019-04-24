Уральский банк запустил сервис онлайн-оплаты через соцсети

ДелоБанк запустил сервис, который позволяет заниматься продажами в соцсетях без создания интернет-магазина. Строить бизнес можно будет в любой группе в соцсетях.

Соцсети давно стали не только площадкой для общения, но и маркетплейсом, где можно купить и продать вещи или услуги. «Этот сегмент онлайн-продаж переживает бурное развитие, поскольку микробизнесу и самозанятым очень удобно организовывать продажи через аккаунты в соцсетях. Более того, сами соцсети предоставляют все больше возможностей для ведения бизнеса и расчетов», – объясняет популярность бизнес-аккаунтов директор по развитию продуктов ДелоБанка Алексей Трегубов. Поэтому в ДелоБанке в апреле запустили сервис онлайн-оплаты, который не требует создания интернет-магазина.

Чтобы начать работу, необходимо предоставить банку информацию о торговой точке через личный кабинет. Специалисты обработают запрос. А затем бизнесмен сможет выставлять счета напрямую из личного кабинета ДелоБанка, отправив ссылку покупателю любым удобным способом: по email, в соцсетях или мессенджерах. Для покупателя оплата тоже проста: нужно ввести в соответствующую форму реквизиты своей банковской карты и заплатить. Деньги перечисляются мгновенно.

«Наш новый сервис позволит предпринимателю буквально за пять минут в интернет-банке организовать оплату своих товаров или услуг с банковских карт без дополнительных затрат, хостингов и интернет-магазинов. Комиссия банка минимальная – всего 2,5% при любых оборотах, даже от 1 рубля», − рассказал Трегубов.

ДелоБанк входит в банковскую группу СКБ-банка и Газэнергобанка, финансово-промышленную группу «Синара». Это онлайн-банк, созданный для предпринимателей на современной IT-платформе и обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами предприятия. За год существования ДелоБанка более 40 тысяч клиентов открыли счета.

Екатеринбург, служба информации

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