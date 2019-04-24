Екатеринбургские пассажиры такси оказались жадинами

Жители Екатеринбурга редко оставляют чаевые в такси. Об этом свидетельствуют данные статистики безналичных платежей, которую изучили аналитики «Яндекса». В топ-10 самых щедрых попали жители Нальчика, Москвы, Таганрога, Сочи, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Владикавказа, Калининграда, Воронежа и Тулы.

Уральская столица в список не попала, тем не менее, среди городов УрФО пассажиры именно в Екатеринбурге чаще других оставляют чаевые. На втором и третьем месте в округе жители Нового Уренгоя и Челябинска. «По данным аналитиков, водители чаще всего получают чаевые в пятницу и субботу, а реже всего – в понедельник и утренние часы», – добавили в «Яндексе».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.04.19

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