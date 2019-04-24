Инспектор ДПС получил три года колонии за взятку в 30 тысяч рублей

В Екатеринбурге бывший инспектор ГИБДД получил реальный срок лишения свободы за получение взятки от женщины-водителя. Случайным свидетелем преступления стала другая автомобилистка – она увидела, как передают деньги, и позвонила на телефон доверия ГУ МВД. Благодаря этому звонку оперативники задержали полицейского-коррупционера.

По данным следствия, 16 мая 2018 года подсудимый остановил у дома по улице Библиотечной автомобиль под управлением женщины, у которой были признаки алкогольного опьянения. Автоледи предложила инспектору 30 тысяч рублей, чтобы он не составлял на нее протокол, и тот согласился. В итоге полицейскому было предъявлено обвинение по ч.3 ст.290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие». Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, сообщили в региональном управлении СКР.

В пресс-службе МВД области добавили, что инспектор был уволен 19 ноября прошлого года в связи с утратой доверия. Его непосредственный руководитель был привлечен к дисциплинарной ответственности за неэффективную работу с подчиненными.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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