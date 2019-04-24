В Кургане тюменские таможенники задержали партию контрабандных игрушек, которые купила фирма в Екатеринбурге

В Курганской области правоохранители задержали партию контрафактных игрушек – больше 17 тысяч единиц. Их изготовили в Китае, а перевозил товар гражданин Казахстана в Екатеринбург для местной фирмы. Предполагалось, что затем их доставят в Москву для продажи.

«Контрафактную партию выявили сотрудники Тюменской таможни во взаимодействии с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», – сообщили в пресс-службе таможни.

Игрушки оказались подделками фирм Talking Tom, Tobot, L.O.L. и «Маша и медведь». Правоохранители сделали запрос правообладателям товарных знаков, которые подтвердили незаконность использования брендов. Компании оценили ущерб в 20,5 млн рублей. В настоящее время материалы направлены в полицию для расследования уголовного дела. Дальнейшая судьба поддельных товаров будет зависеть от решения суда.

Екатеринбург, Елена Сычева

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