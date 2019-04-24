На Уралмаше дорожный знак упал на голову ребенка

В Екатеринбурге вчера днем на перекрестке улиц Индустрии и Космонавтов пострадал 12-летний мальчик, на которого упал дорожный знак. Ребенок было доставлен в больницу с ушибленной раной теменной области. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой, а также сообщили об инциденте в правоохранительные органы.

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району начал доследственную проверку. Сейчас следователи выясняют подробности случившегося. Будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего мальчика. По итогам проверки будут принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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