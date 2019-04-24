В Екатеринбург привезут корону Российской империи

В екатеринбургской галерее «Главный проспект» с 26 апреля открывается выставка «Сокровища России», где будет представлена реплика легендарной Короны Российской империи. Ювелирное произведение было воссоздано по оригиналу, который не может покидать Алмазный фонд в Кремле. Страховая стоимость точной копии венца российских царей оценивается в 100 миллионов долларов.

Демонстрация ювелирных сокровищ продлится всего три дня.

Помимо императорской короны на выставке впервые за много лет будет представлено уникальное колье «Гизехский сфинкс», выполненное мастерами завода «Ювелиры Урала». Это украшение и его автор в 1996 году стали первыми и единственными представителями России, получившими высшую награду конкурса «Алмазные премии мира», сообщили в пресс-службе «Главного проспекта».

Также посетители галереи смогут увидеть уникальные уральские изумруды, в том числе килограммовый самоцвет «Губернаторский», и коллекцию золотых самородков из Березовского месторождения. Ювелиры из Калининграда представят фрагменты знаменитой Янтарной комнаты, а Волго-Вятский монетный двор покажет редкую коллекцию золотых монет «Правители России». Екатеринбургская епархия тоже подготовила экспозицию, приуроченную к Пасхе, – святыни, церковная утварь, личные вещи членов царской семьи из собрания Храма-на-Крови.

Кроме выставки в художественной галерее с 26 по 28 апреля пройдет всемирный конкурс имени Фаберже и цикл лекций о ювелирном деле.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.04.19

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