«Исчезни на 24 часа». У подростков появилась новая опасная игра-челлендж

У российских родителей появился новый повод для переживаний – подростки увлеклись игрой «Исчезни на 24 часа». Суть ее в том, что ребенок отключает телефон, не пользуется соцсетями и уходит из дома, разумеется, никого не поставив в известность, на сутки. Спустя 24 часа, преодолев челлендж, он возвращается. Распространяется вызов через соцсети.

«Игровые технологии – ведущий вид не только в детском и подростковом возрасте, но и у взрослых, например, на предприятиях – все эти тимбилдинги, командообразование. Игры заняли большое пространство в жизни людей. Но есть игры нетоксичные, а есть токсичные, которые представляют угрозу жизни и безопасности ребенка, вызывают огромное нервное напряжение у родителей», – рассказала «Новому Дню» директор центра «Форпост» Юлия Дерягина.

Для подростков игра «Исчезни на 24 часа» – не только вызов, но и способ получить дополнительное внимание, заботу и беспокойство со стороны близких. «То, что он не может получить обычным способом. Возможно, он не думает, что совершает что-то, что может огорчить близких. Плюс идет романтизация. Вспомните, когда была гражданская война, сколько было Гайдару? Это тоже была романтизация действия. И в 90-е годы прошлого века было много «бегунков», которые сбегали из дома и жили в теплотрассах. Романтизация ухода – поставить себе задачу, справиться с ней», – пояснила психолог.

По ее словам, первое, что должны сделать родители, если ребенок не вернулся домой вовремя и отключил телефон, – написать заявление в полицию. «Конечно, попытки растрясти друзей, узнать у них что-то будут, обычно в таких случаях родители свое параллельное расследование ведут. Поэтому с друзьями ребенка надо поддерживать добрые отношения, приглашать их домой, знать телефоны их и их родителей. Если друзья знают или предполагают побег, надо говорить о том, как вы сильно любите ребенка и ждете его, говорить о своих чувствах, – посоветовала она. – Вообще рекомендация родителям: не спрашивайте напрямую про эту игру у детей. Так с «синими китами» было – взрослые прочитали в интернете, пошли спрашивать у детей, в этих группах число участников сразу выросло. Лучше поговорить о том, что есть токсичные игры, признак которых – вред ребенку или его окружению. Таким образом, можно осторожно узнать, в курсе ли он такой игры. И вообще много интересного можно выяснить, о чем вы даже не слышали. Если ребенок знает о такой игре, обсудить с ним, что он думает, как это может повлиять на его жизнь, безопасность, личность. И обязательно рассказать, как вы его любите, что у него есть хорошие качества, которые вы цените».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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