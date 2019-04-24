Облсуд на 600 тысяч увеличил стоимость квартиры в аварийном доме

Свердловский облсуд изменил выкупную цену, которую администрация города должна заплатить владельцам квартиры в аварийном доме, предназначенном под снос.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, в мае 2016 года супружеской паре, владеющей двухкомнатной квартирой на улице Начдива Васильева в Екатеринбурге, пришло уведомление о признании дома аварийным и его последующем сносе. Администрация города предложила жильцам за их квартиру 2 млн 24 тысячи рублей, после чего они должны были съехать. Но граждан цена не устроила, и договориться миром не удалось. Тогда администрация города обратилась в Верх-Исетский райсуд, требуя изъять у собственников квартиру для муниципальных нужд, а их выселить. Верх-Исетский суд иск удовлетворил, но постановил увеличить сумму выкупа до 2 млн 189 тысяч рублей.

Однако и такая цена екатеринбуржцам тоже показалась заниженной, и они обратились с апелляцией в областной суд. Судебная коллегия, изучив материалы дела, увеличила сумму выкупа до 2 млн 676 тысяч 29 рублей. В остальной части решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений.

Екатеринбург, служба информации

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