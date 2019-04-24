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Среда, 24 апреля 2019, 16:26 мск

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На Свердловскую железную дорогу поступил новый пожарный поезд (ФОТО)

На Свердловскую железную дорогу поступил пожарный поезд новой модификации. Планируется, что в ближайшее время специализированный состав приступит к дежурствам на станции Кузино.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СвЖД, новая модель имеет улучшенные тактико-технические характеристики, что позволяет более эффективно противодействовать всем видам пожаров. Поезд может эксплуатироваться при температурах от –60 до +50 градусов. В служебно-техническом вагоне расположены усовершенствованные насосные установки, дизель-генератор увеличенной мощности, пост газодымозащитной службы, помещения для хранения оборудования и снаряжения, купе для размещения дежурного караула и приема пищи, туалет, душевая. Каждый пожарный поезд имеет запас воды не менее 122 тонн (две подогреваемые цистерны-водохранилища) и пять тонн пенообразователя. В случае необходимости в состав включают дополнительные цистерны. Это особенно актуально в преддверии летнего пожароопасного сезона.

Всего на ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд. В том числе 12 составов (учитывая вновь прибывший) нового поколения, поступивших на дорогу с 2012 года в рамках инвестиционной программы «Пожарная безопасность». Зона обслуживания одного поезда составляет от 100 до 611 км по железным дорогам общего пользования. Готовность поезда к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет 10 минут после получения приказа.

Екатеринбург, служба информации

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