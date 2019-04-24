Слезы и серебро: молодежный «Авто» проиграл решающий финальный матч за Кубок Харламова (ФОТО)

В Екатеринбурге состоялся седьмой и заключительный матч финала Молодежной хоккейной лиги, где сразились местный «Авто» и ярославский «Локо». На трибунах КРК «Уралец» был аншлаг – билеты закончились еще накануне. Зрители, среди которых было немало детей, обеспечили громкую поддержку хозяевам. Увы, «Авто» это не помогло. В важнейшей игре екатеринбуржцы уступили с минимальным счетом.

Напомним, финальная серия МХЛ длится до четырех побед. «Локо» выиграл первые два матча, но затем «Авто» одержал три победы подряд. Шестая встреча прошла в Ярославле, где екатеринбуржцы досадно проиграли в овертайме. К решающему седьмому матчу команды подошли предельно мотивированными: «Авто» впервые в истории мог стать чемпионом молодежки, а «Локо» – взять трофей в рекордный третий раз.

В первые минуты соперники осторожничали и пытались воспользоваться ошибками друг друга. Но затем игра раскрылась и начались опасные атаки. Первая и единственная шайба в матче была заброшена на старте второго периода – Максим Денежкин ловко подправил снаряд в ворота «Авто». В оставшееся время екатеринбуржцы отчаянно пытались сравнять счет, и такой шанс им выпал незадолго до окончания встречи, когда один из игроков «Локо» был удален. Но ярославцы выстояли в обороне и сохранили минимальное преимущество.

После финальной сирены расстроенные игроки «Авто» не могли сдержать слез, плакали и маленькие болельщики на трибунах «Уральца». Гости бурно праздновали победу, качали на руках тренера и благодарили своих фанатов. Уральские зрители горячо поддержали «Авто» на вручении серебряных медалей МХЛ – это лучший результат в истории молодежной команды. Кроме того, голкипер Владимир Галкин был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Харламова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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