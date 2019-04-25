Ночью в Асбесте горела парикмахерская на первом этаже 4-этажного жилого дома

Жильцам 4-этажного дома на улице Ленинградской в Асбесте пришлось ночью срочно эвакуироваться из-за пожара в парикмахерской на первом этаже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 04:37 – горела парикмахерская. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали по лестничным маршам 22 человека, из них трое детей. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 13 человек личного состава. В 04:46 огонь локализован, в 04:47 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:33. В помещении парикмахерской на площади 8 кв. м огнем повреждены окно, мебель, внутренняя отделка.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 25.04.19

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