В Екатеринбурге осудили члена ОПГ за вооруженные грабежи магазинов

В Екатеринбурге вынесли приговор бандиту, который ограбил несколько салонов сотовой связи и продуктовые магазины. Налеты он совершал с пистолетом и в одном из случаев выстрелил продавцу в живот.

В Октябрьском районном суде по статьям чч. 2, 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в том числе организованной группой», чч. 3, 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение или в крупном размере, в том числе совершенный организованной группой» осудили Антона Матыгулина. В суде доказали его причастность к грабежам, совершенным с ноября 2017-го по февраль 2018 года. В составе организованной группы он грабил магазины – Матыгулин взломал двери трех салонов связи, откуда похитил телефоны и ноутбуки на 2 миллиона рублей, он же совершил 6 разбойных нападений на салоны сотовой связи и магазин «Продукты». В продуктовом он с травматическим пистолетом подходил к продавцам и требовал отдать деньги. Он не только угрожал оружием, но и применил его – 23 января 2018 года продавщица отказалась открывать кассу, после чего он дважды выстрелил в женщину, одна из пуль попала ей в живот. Медики оценили вред, причиненный ее здоровью, как легкий. В результате разбойных нападений причиненный ущерб составил свыше 2 млн рублей.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, бандит уже имел несколько судимостей за аналогичные преступления. Причем из колонии он последний раз вышел в конце октября 2017 года и уже через месяц занялся грабежами. Мужчину отправили в колонию особого режима на 15 лет. Приговор не вступил в законную силу. Уголовные дела в отношении пяти участников этой ОПГ, в том числе организатора, находятся на рассмотрении в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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