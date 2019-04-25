В жутком ДТП у автовокзала погибла женщина, трое в больнице (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге около автовокзала произошла авария, в результате которой погибла женщина. Водитель легковушки решил развернуться через рельсы, но не стал пропускать тех, кто ехал во встречном направлении. В его машине травмы получили все, кроме водителя.

Авария на улице 8 Марта случилась около 8 часов утра. Водитель «Шевроле Ланос» ехал по левой полосе в сторону Щорса и пошел на разворот, в это время по встречке проезжал «Рено Каптюр». Водитель «Рено», судя по всему, не успел среагировать на внезапный маневр «Шевроле» и врезался в заднюю часть машины.

В результате аварии погибла 45-летняя женщина, находившаяся в «Шевроле». В этой же машине ехали еще трое пассажиров – 49-летний мужчина, 46-летняя женщина и женщина, возраст которой еще не установили. Они все получили травмы. Водитель «Шевроле», нарушивший ПДД, в этой аварии не пострадал. Водитель второй машины также травм не получил.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу подтвердили, что, по предварительным данным, правила нарушил водитель «Шевроле» – он не предоставил преимущество при развороте. Обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, служба информации

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