Ветераны ВОВ смогут бесплатно слетать в города-герои России и страны СНГ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» по традиции в майские праздники предоставляет бесплатные билеты на регулярные рейсы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В 2019 году в акции участвуют города-герои России, а также города стран СНГ: Грузии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и Армении.

Как сообщили в пресс-службе компании, перелеты можно осуществить с 3 по 12 мая. Оформить билеты со 100-процентной скидкой ветераны могут уже сейчас, для их сопровождающих предусмотрена скидка в 90% от тарифа экономкласса. В честь дня Победы скидки действуют на следующих внутрироссийских направлениях:

– из Москвы в Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Минеральные Воды, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Томск, Уфу, Челябинск, Читу, Тюмень и обратно;

– из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Читу, Иркутск и обратно;

– из Симферополя в Екатеринбург, Самару и обратно.

Также бесплатные перелеты есть по международным направлениям (но в этом случае с пассажиров будут взиматься аэропортовые сборы):

– из Москвы в Батуми, Кутаиси, Бишкек, Ош, Куляб, и обратно;

– из подмосковного Жуковского в Тбилиси, Бишкек, Ош, Алматы, Душанбе, Худжанд, Куляб и обратно;

– из Санкт-Петербурга в Ереван, Тбилиси, Ош, Худжанд, Душанбе и обратно;

– из Екатеринбурга в Баку, Ереван, Тбилиси, Бишкек, Ош, Душанбе, Худжанд, Наманган, Ташкент и обратно.

Аэропорт Домодедово предоставляет бесплатное обслуживание ветеранов и одного сопровождающего лица в VIP-зале.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 25.04.19

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