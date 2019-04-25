Две трети екатеринбуржцев в ближайший год отправятся за границу

77 % екатеринбуржцев намерены в ближайшее время отправиться в зарубежные поездки. Таковы итоги опроса сервиса Bringly.

«Наиболее популярным направлением оказалась Турция – сюда хотят отправиться половина екатеринбуржцев. Вторым по популярности направлением стала Западная Европа – почти треть жителей города планирует отдохнуть именно здесь. В Азию намерены поехать 24 % респондентов. Наименее популярные направления – Северная и Южная Америка, а также Австралия, по 3 % опрошенных соответственно», – рассказали представители сервиса.

Они уточнили, что опрос проводился среди жителей Екатеринбурга старше 18 лет. Всего анкетирование прошли 500 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.04.19

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