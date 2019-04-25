Сегодня в Екатеринбурге начнут раздавать георгиевские ленточки в рамках всероссийской акции.

Каждый день до 9 мая получить символ Победы можно будет у волонтеров, которые будут работать на улице Мира возле дома № 19, у правительства Свердловской области на Октябрьской площади, 2, на площади Труда, на набережной Рабочей Молодежи, на Плотинке у памятника Бажову, на мосту через Исеть по четной стороне проспекта Ленина, у администрации города на Ленина, 24, на площади 1905 года, в пешеходной зоне на Вайнера, в Харитоновском парке и в Историческом сквере.

Напомним, ленточки волонтеры выдают бесплатно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.04.19

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