Бизнес-центры Екатеринбурга переведут на раздельный сбор мусора

Мусорная реформа, которая заработала в большинстве регионов России, коснулась и юридических лиц. С большинством из них регоператоры заключили типовые договоры в рамках оферты – на 16-й день после публикации тарифов соглашения считаются автоматически заключенными. При этом плата за обращение с твердыми коммунальными отходами по нормативу, как и в случае с физлицами, для предпринимателей, как правило, выше.

Поэтому юрлиц призывают переходить на «факт» исходя не из приблизительной численности сотрудников предприятия и специфики деятельности, а по числу контейнеров для мусора, которыми пользуется юридическое лицо. Для перехода на факт нужно иметь собственную контейнерную площадку. С регоператором заключается новый договор, а плата считается исходя из числа контейнеров. То же касается и жилого фонда, правда, там требуется ввести раздельный сбор мусора, например, органические и неорганические отходы. «Когда организован дуальный сбор ТКО, ценник понижается. И потребитель доволен, и вторсырье идет на переработку. Я призываю всех – как физических лиц, так и юридических лиц, заключать договоры по факту, потому что пока автоматически заключены типовые», – сказал на сегодняшней встрече с предпринимателями директор ЕМУП «Спецавтобаза», регоператора в Восточном кластере Свердловской области Григорий Вихарев.

Его поддержала директор по взаимодействию с органами власти одного из производителей продуктов питания Юлия Легкая. Она рассказала, что три года назад екатеринбургский офис компании отказался от мусорных корзин под столами работников. «Чтобы лишний раз задумались, что выбрасывают, лишний стаканчик из-под кофе в мусорку не пошел. Три года наши сотрудники ходят к специальным бакам с раздельным сбором», – сказала она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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