Уралец победил в споре о преимуществах ножа перед рукопашным боем и пойдет под суд (ФОТО)

В Невьянске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении убийства на почве принципиального спора.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном комитете по Свердловской области, 7 марта этого года 37-летний обвиняемый пригласил в гости приятеля. Мужчины распивали спиртное и смотрели видеоролики на тему единоборств. Между ними возник спор о том, можно ли защититься голыми руками от ножа. Обвиняемый настаивал, что сделать это не смогут даже те, кто обладает навыками ведения рукопашного боя. Его оппонент утверждал обратное. Принципиальный спор перерос в ссору, в ходе которой обвиняемый в доказательство своей правоты ударил оппонента кухонным ножом, и тот скончался.

После произошедшего хозяин квартиры сам пришел в местный магазин и попросил продавца вызвать скорую помощь и полицию. Когда экстренные службы прибыли, он признался в содеянном. Уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство» направлено в суд для рассмотрения по существу.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 25.04.19

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