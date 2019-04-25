Свердловская область вымирает: естественная убыль населения выросла почти в два раза

Численность населения Свердловской области за 2018 год сократилась на 9 тысяч 557 человек и на 1 января 2019 года составила 4 млн 315 тысяч 699 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, основной причиной сокращения населения стала его естественная убыль (8 257 человек). В 2018 году, по сравнению с 2017 годом она увеличилась в 1,9 раза. Впервые за последние 7 лет в 2018 году наблюдалась также миграционная убыль населения (1 300 человек). В предыдущем году миграционный прирост населения составил 214 человек.

Родилось в 2018 году 50 тысяч 254 ребенка, 58 тысяч 511 человек умерли. Число умерших превысило число родившихся на 16,4%. Число родившихся сократилось на 5,9% (на 3 132 человека), умерших – увеличилось на 1,4% (на 826 человек).

Только в восьми муниципальных образованиях области отмечен прирост населения. Самый большой – в Белоярском городском округе и Верхней Пышме (на 1,3%), Среднеуральске (на 1,2), Екатеринбурге (на 0,9), Березовском (на 0,7%). В 65 муниципальных образованиях людей стало меньше, в том числе: в Верхнем Тагиле – на 2,7%, Гарях – на 2,4%, Кировграде и Верх-Нейвинском – на 2,3%, Тугулыме – на 2,2%.

Екатеринбург, служба информации

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