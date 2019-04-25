Из Екатеринбурга запускают рейсы в Магадан со стыковкой в Якутске

С 3 июня этого года из Екатеринбурга можно будет улететь в Магадан, но с промежуточной пересадкой в Якутске. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолеты с Урала на Колыму будут летать один раз в неделю – в понедельник, обратно можно будет вернуться во вторник. Цена авиабилета от Екатеринбурга до Магадана будет начинаться от 17 000 рублей в одну сторону, от Екатеринбурга до Якутска – от 14 700 рублей в одну сторону, от Якутска до Магадана от 7 000 рублей в одну сторону.

«Доступен и субсидированный тариф по маршруту Екатеринбург – Магадан и Магадан – Екатеринбург, равный 7 500 рублей в одну сторону для молодых людей до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, многодетных семей, инвалидов и их сопровождающих», – напомнили в пресс-службе авиакомпании.

Екатеринбург, Елена Сычева

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