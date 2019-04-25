Житель Ревды отправится в колонию на 5,5 лет за нападение на полицейского

Житель Ревды отправится в колонию на 5,5 лет за нападение на сотрудника полиции. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, 56-летний мужчина признан виновным в преступлениях по ч.1 и ч.2 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти и применение насилия в отношении представителя власти».

Инцидент, из-за которого ревдинец отправится за решетку, произошел 10 сентября прошлого года в селе Сухановке Артинского района. Мужчина был пьян и ударил ножом в живот сотрудника полиции, который пытался отстранить его от управления транспортным средством. Пока дебошира задерживали, он угрожал расправой еще одному представителю органов внутренних дел.

Как уточнил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, житель Ревды был неоднократно судим, в последний раз – по ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязание». Помимо наказания в виде лишения свободы, осужденный должен будет выплатить 250 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда пострадавшему полицейскому.

Екатеринбург, Елена Сычева

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