Цуканов каждому губернатору припомнил их випов-взяточников

В регионах Уральского федерального округа недостаточно активно ведется работа по профилактике коррупционных преступлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании совета по противодействию коррупции полпред президента на Урале Николай Цуканов.

Цуканов сообщил, что госслужащие, как и раньше, попадаются на хищениях, злоупотреблениях полномочиями, махинациях с госзакупками. Он напомнил о нескольких громких уголовных делах: Свердловская область – управляющий южным округом Михаил Астахов (обвиняется в получении взятки в 3 млн); Курганская область – бывший замгубернатора Чебыкин, превышение полномочий, ущерб государству – 16 млн рублей; Тюменская область – директор авиабазы Новиков; ХМАО – замглавы Радужного Курбанова, взятка.

Николай Цуканов полагает, что антикоррупционные подразделения исполнительных органов власти недооценивают потенциал СМИ и социальных сетей, в которых содержится огромное количество информации о коррупционных преступлениях. Полпред посоветовал губернаторам организовать анализ сообщений СМИ на новом уровне и тщательно проверять все сообщения этой тематики. «Если информация подтверждается, то передавать ее в правоохранительные органы. Если не подтверждается, то требовать опровержения, госслужащие должны иметь право на защиту»,– считает полпред.

Кроме того, он рекомендовал более тщательно отбирать претендентов на государственные должности, уделять особое внимание моральным и этическим качествам чиновников, в том числе с помощью анкетирования и психологического тестирования.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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