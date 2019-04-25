Свыше 11 тысячи бриллиантов и огромный рубеллит: в Екатеринбурге представили реплику знаменитой короны Российской империи (ФОТО)

В художественной галерее «Главный проспект» всего на три дня будет выставлена реплика короны Российской империи – ювелирное произведение смоленских мастеров завода «Кристалл». Страховая стоимость изделия составляет 1 миллиард рублей. Драгоценность уже побывала на выставках во множестве городов от Лос-Анджелеса до Гонконга. В Екатеринбурге царская корона демонстрируется впервые.

Венец был изготовлен в 2012 году к 400-летию дома Романовых. Работа заняла около года, над изделием трудились 60 мастеров. Сначала ювелиры изучили орнамент оригинальной короны, которая хранится в Алмазном фонде Кремля. «Это была половина всего проекта. Потому что допуск к Большой императорской короне очень ограничен, мы вели долгие переговоры с Минфином. После исследования оригинала мастера еще три месяца искали специальные вставки для венца, и только затем приступили к огранке камней. Реплика – это не точная копия короны. В изделии были сохранены основные орнаменты: два полушария, которые символизируют Европу и Азию, присутствие у изголовья лаврового венка как символа власти и дубовых листьев с желудями, олицетворяющих крепость власти. Но по количеству украшений реплика превосходит оригинал. В новом изделии использовано 11426 якутских бриллиантов, австралийские жемчужины, а композицию венчает рубеллит весом 348 карат – камень был привезен из Юго-Восточной Азии. Это беспрецедентный случай повторения императорской короны, больше никто в мире не пытался сделать подобное», – рассказала «Новому Дню» представитель компании «Смоленские бриллианты» Александра Степанова.

Ювелиры заявляют, что копия выглядит даже лучше оригинальной короны российских императоров. Дело не в количестве украшений, а в технике их обработки. В XVIII веке ювелиры не могли добиться такой же чистоты в огранке камней, как при современных технологиях. Передвижения реплики короны строго регламентированы, изделие охраняют два человека, добавила Александра Степанова. Транспортировка уникального экспоната достаточно дорогая, поэтому императорская корона экспонируется только на крупных выставках.

Помимо короны на выставке «Сокровища России» в Екатеринбурге также можно увидеть оригинальные яйца Фаберже, фрагменты легендарной Янтарной комнаты и макет парусника, полностью выполненный из янтаря. Параллельно с экспозицией в «Главном проспекте» пройдет российский этап конкурса ювелирного мастерства. Лучшие ювелиры России представят свои произведения на суд публики.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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