Генпрокуратура поинтересовалась у Алексея Орлова продажей земли на Вайнера за 2 млн

Начальник управления Генпрокуратуры в УрФО Юрий Турыгин в присутствии полпреда президента Николая Цуканова задал сложный вопрос и.о. губернатора Свердловской области Алексею Орлову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Юрий Турыгин поинтересовался, как так получилось, что предпринимательница Мария Морозова приобрела у МУГИСО земельный участок на улице Вайнера всего за 2 млн рублей, тогда он только по кадастровой стоимости дороже как минимум в семь раз. «Я непременно разберусь», – пообещал Орлов.

Обмен репликами состоялся на заседании совета по противодействию коррупции. Добавим, что полпред Николай Цукпнов в ходе совещания неоднократно подчеркивал, что все процедуры по приватизации госимущества должны быть максимально прозрачны. «Тогда и искушений у госслужащих меньше», – пояснил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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